جامعة القدس والنقد وبنك فلسطين يوقعون اتفاقية برنامج "إصرار" لتمويل أقساط طلبة الجامعة

وطن: وقّعت جامعة القدس وسلطة النقد وبنك فلسطين أول اتفاقية لتنفيذ برنامج "إصرار" لتمويل أقساط طلبة جامعة القدس.

وتهدف الاتفاقية إلى البدء في تنفيذ تمويل ميسر لطلبة جامعة القدس ضمن برنامج "إصرار"، عبر قروض تعليمية يتم تسديدها على مدار 12 شهرًا مع فترة سماح تصل إلى شهرين، حيث خصصت سلطة النقد مبلغ 25 مليون شيكل لتمويل هذا البرنامج ضمن برنامج "استدامة".

ووقّع الاتفاقية نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الإدارية والمالية أ.د. حسين جدوع، ومحافظ سلطة النقد يحيى شنار، ومدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، ومدير دائرة الرقابة المصرفية إياد نصار، وعدد من الطواقم الفنية.

بدوره، ثمّن نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الإدارية والمالية أ.د. حسين جدوع هذه الخطوة، مشيدًا بسلطة النقد والقطاع المصرفي في اهتمامهم بكافة شرائح المجتمع، وخاصة قطاع التعليم، كما وأكد أن هذه المبادرة ستحدث فرقًا كبيرًا لدى الطلبة الذين يواجهون في توفير أقساطهم الجامعية وتساعد الجامعات الفلسطينية في مواصلة مسيرتها التعليمية وتقديم خدماتها للطلاب.



وأكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير التمويل لمختلف قطاعات المجتمع، لا سيما قطاع التعليم، موضحًا أن برنامج إصرار يستهدف الطلبة المنتظمين في الجامعات المحلية الذين لا يحصلون على منح دراسية كاملة، مما يمكنهم من استكمال دراستهم الجامعية دون صعوبات مالية.

من جانبه، أوضح مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا أن البنك يسعى دائمًا لدعم الفئات الشابة من خلال برامج تمويلية، مشيرًا إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية للتنمية، وأن هذه الاتفاقية ستوفر الدعم المالي اللازم لمساعدة الطلبة على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.