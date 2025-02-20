اصابة مواطن وزوجته بعد صدم آلية عسكرية للاحتلال لمركبتهما في طولكرم

وطن: أصيب مواطن وزوجته بجروح، اليوم الخميس، بعدما صدمت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبتهما في شارع نابلس بمدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن آلية عسكرية كانت تسير بسرعة عالية وتسلك طريقا عكسيا، صدمت بقوة مركبة يقودها مواطن وبرفقته زوجته، في شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل المصابين بمركبة الإسعاف الى المستشفى، ووصف حالتهما بالمتوسطة، فيما لحقت أضرار جسيمة بمركبتهما.

يشار إلى أن حادثا مشابها وقع الثلاثاء الماضي، عندما صدمت آلية عسكرية كانت تسير عكس اتجاه السير مركبة يقودها شاب وأصيب حينها برضوض، على شارع نابلس.

في السياق، شهدت مدينة طولكرم ومخيماها طولكرم ونور شمس، انتشارا واسعا لجنود المشاة والاليات العسكرية، جابت الشوارع والأحياء، وتحديدا على طول شارع نابلس الممتد ما بين المخيمين، وتمركزت على مداخلهما، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، عبر حواجز طيارة أقامتها في مختلف مفارق المدينة.