"يوم صعب وصادم".. ردود فعل "إسرائيلية" على مشهد تسليم جثث الأسرى

وطن: تتوالى في "إسرائيل" ردود الفعل على مشهد تسلم جثث 4 من أسراها قتلتهم في عدوانها على قطاع غزة الذي استمر لأكثر من 15 شهرا.

وقال رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ "نأسف لأننا لم نقم بواجبنا، ولم نصل إلى الأسرى في ذلك اليوم المؤلم، ولم نعدهم إلى منازلهم بأمان"

أما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فوصف هذا اليوم بأنه "صعب وحزين وصادم لإسرائيل"، في إشارة لتسلم جثامين 4 أسرى من غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو تراجع عن نية مسبقة للمشاركة في مراسم تسلم جثامين الأسرى، وسط اتهامات له بالفشل والتضحية بهم من أجل البقاء في منصبه.

ووصف وزير الخارجية غدعون ساعر مراسم تسلم جثامين 4 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بأنه يوم صعب في "إسرائيل".

وتساءلت النائبة في الكنيست ميراف كوهين قائلة: "كم من الأسرى الإسرائيليين سيقتلون بسبب اعتبارات نتنياهو السياسية".

وقال هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه لا مزيد من الوقت للمتبقين في غزة.

وأضافت في بيان "نحتشد مساء اليوم في تل أبيب لنطالب بإعادة جميع المحتجزين الأحياء والأموات".

وعقب عضو "الكنيست" عن حزب "الصهيونية الدينية"، تسفي سوكوت عما جرى بنشره صورة كتب عليها: مرارًا وتكرارًا أوضح لنا الضباط الكبار في لجنة الخارجية والأمن أن كتيبة خان يونس تم القضاء عليها تمامًا وأصبحت غير فعالة.

جادلنا، وسخروا منا.

كتيبة خان يونس هذا الصباح في اشارة للصورة.