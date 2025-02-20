خلال اجتماع قيادي مشترك .. الجبهتان الديمقراطية والشعبية تؤكدان على وحدة الصف وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال

وطن: عقد وفد الجبهة الديمقراطية لقاء مشترك مع الجبهة الشعبية بتاريخ 16/2/2025 بمشاركة نائب الامين العام للجبهة الشعبية الرفيق جميل مزهر والقيادي بالجبهة احمد خريس

وشارك بوفد الجبهة الديمقراطية رمزي رباح عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والدكتور سمير ابو مدلله ، والقياديين الدكتور ماهر عامر ومحمد ابو ظاهر .

وناقش الاجتماع المشترك مستجدات الوضع الفلسطيني والتحديات الناجمة عن دعوة الرئيس ترمب للتهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، وسياسة التهديد والضغط التي تمارسها الادارة الامريكية للتأثير على الخيارات الفلسطينية بدعوى اصلاح السلطة الفلسطينية في محاولة مكشوفة لتعميق حالة الانقسام والفرقة في الصف الفلسطيني وتعطيل استراتيجيته الوطنية الموحدة بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية التي أرسى قاعدتها الحوار الوطني الشامل في بكين وقرارات الاجماع الوطني التي جرى إشهارها في اعلان بكين لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية .

واكد الطرفان على ضرورة استئناف الحوار الشامل للتوصل الى موقف فلسطيني موحد في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الواسع في الضفة الغربية في سياق مخطط الضم وحسم الصراع والتصدي له بمقاومة شعبية شاملة تعبأ لها طاقات شعبنا

ما يتطلب الاسراع بترتيب الوضع الداخلي عبر تشكيل حكومة توافق وطني وعقد اجتماع القيادة الوطنية المؤقتة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على انضمام جميع الفصائل والقوى الى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

واكد الاجتماع المشترك على ضرورة التوافق الوطني لادارة شؤون قطاع غزة كونها شان داخلي فلسطيني بعيدا عن اي تدخلات خارجية.