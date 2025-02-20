المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون: كفانا ارتهانًا.. آن أوان العودة للشعب وتوحيد الصف الوطني

رام الله – وطن: أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون، عن ادانته ما اسماه "قرار العبث بمخصصات الأسرى" وإقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

ودعا المؤتمر في بيان له وصل لوطن نسخة عنه الى سحب المرسوم والغاء قرار الإقالة، مستنكرا "استمرار السلطة في ملاحقة المقاومين في جنين وكافة مدن وقرى الضفة".

وقال المؤتمر " ان الحكومة الحالية، بسياساتها التي تخلت عن دورها المفترض في حماية الشعب وتوفير مقومات صموده، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الوطني، وعليه، نطالب بإقالتها فوراً بعد ان تحولت إلى أداة لتعميق الأزمة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل، والعمل على تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ضمن رؤية تحررية، مع إعطاء الأولوية لإغاثة غزة وإعادة إعمارها ودعم المخيمات التي تُركت لمصيرها".

وفيما يلي بيان المؤتمر كما وصل لوطن: