وزيرة العمل تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الشبابي لوزارة العمل ومجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية

وطن: ترأست وزيرة العمل د. إيناس العطاري،اليوم، الاجتماع الأول لكلٍ من المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة العمل ومجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة أهداف هذه المجالس، والتعريف بطبيعة عملهما، بالإضافة إلى استعراض التعليمات الصادرة بشأنها، والنقاش حول آليات التنفيذ المستقبلية.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة شؤون القدس ومحافظة وبلدية القدس، وممثلين عن مؤسسات المجتمع الدولي، والقطاع الخاص، وممثلين عن مؤسسات تعليمية وأكاديمية كالجامعات ومراكز التدريب المهني، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والجهات ذات العلاقة.

كما شهد الاجتماع مداخلات مهمة حول أهمية تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة العمل ومجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية، والأهداف التي يسعى كل مجلس لتحقيقها، وآليات العمل لتحقيق هذه الأهداف.

وأشارت الدكتورة عطاري إلى أهمية تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي الذي تم إنشاؤه ليكون منصة فعالة للشباب للمشاركة في القضايا الهامة التي تمس حياة الشباب العملية، بما يسهم في تعزيز فرصهم في المساهمة الفعالة في بناء سوق العمل الفلسطيني، مضيفة أن المجلس يهدف إلى تعزيز دمج الشباب في سوق العمل وتفعيل دورهم في رسم السياسات العمالية، من خلال تمثيل مختلف الفئات الشبابية، بما يشمل رواد الأعمال، والعاملين في القطاعات التقنية والمهنية، والعاطلين عن العمل.

أما مجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية، أشارت الدكتورة عطاري أنه مجلس تنسيقي يجمع ممثلين من القطاعات الحكومية، الخاصة، والمجتمعية لدعم التشغيل والتنمية الاقتصادية في القدس، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأضافت الدكتورة عطاري أن مجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز سوق العمل في مدينة القدس، ووضع استراتيجيات خاصة لخلق فرص عمل مستدامة، وتشجيع الشركات على توظيف المواطن المقدسي، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل للعمالة المحلية من القدس، وكذلك تعزيز الانتماء الوطني من خلال برامج تحفز المقدسيين على البقاء والصمود في القدس، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار في القدس.