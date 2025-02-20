مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي انتشر بكثافة في المنطقة.

وأضاف، أن البلدة تتعرض لاقتحام يومي من قوات الاحتلال التي تحاول فرض أمر واقع والسيطرة على المنطقة، لتحقيق أهداف المستوطنين.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها، أن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي اعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس بـ76 اعتداءً، والخليل بـ55، وقلقيلية بـ31.

وأشارت الهيئة، إلى أن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس، و31 في رام الله.