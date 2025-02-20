مصلحة مياه محافظة القدس تنشر إرشادات هامة لحماية شبكات المياه وضمان استمرارية الخدمة أثناء المنخفض الجوي

وطن: في إطار حرصها على سلامة المشتركين وضمان استمرارية خدمة المياه خلال المنخفض الجوي القادم، أصدرت مصلحة مياه محافظة القدس بيانًا هامًا تدعو فيه المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شبكات المياه من تأثيرات البرد القارس والانجماد المتوقع.

وذكرت المصلحة أنه في ظل المنخفض الجوي المتوقع، مع احتمالية تساقط الثلوج والانجماد، يُنصح بحماية عدادات المياه من التجمد من خلال لفها بقطعة قماش ثم تغطيتها بالبلاستيك لمنع تعرضها للبرد الشديد. كما أوصت المصلحة بترك أحد صنابير المياه الباردة والساخنة ينقطان قليلاً طوال فترة الانجماد، مما يساعد على منع تراكم الجليد داخل المواسير وبالتالي الحفاظ على استمرارية تدفق المياه.

وفي حالة حدوث أي انقطاع مفاجئ في المياه، نصحت المصلحة بتخزين كميات كافية من المياه قبل بدء الانجماد من خلال ملء عدة جالونات، وذلك لضمان توافر المياه في حال حدوث أي طارئ.

كما شددت على أهمية تفقد خزانات المياه والأنابيب صباحًا، والتأكد من نظافتها، بالإضافة إلى سكب مياه متوسطة الحرارة على الأماكن المعرضة للتجمد للحفاظ على تدفق المياه.

وأوضحت المصلحة أنه في حال ملاحظة أي مشكلة في عدادات المياه، يجب على المواطنين إغلاق المحابس الموجودة قبل وبعد العداد فورًا، والتواصل مع المصلحة عبر الرقم (128) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعند عودة تدفق المياه بعد التجمد، نصحت بفتح الصنابير تدريجيًا والانتظار حتى تصبح المياه صافية قبل استخدامها.

وأعربت مصلحة مياه محافظة القدس عن أملها في أن يتخذ الجميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة شبكات المياه، متمنية للجميع شتاءً آمنًا ودافئًا.