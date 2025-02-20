جرى استقباله من "حكام سوريا الجدد" ... حاخام داعم للاحتلال دعا لإبادة الشعب الفلسطيني وضم الجولان المحتل يزور دمشق

رام الله – وطن: زار العاصمة السورية دمشق، مجموعة من اليهود السوريين الذين عاشوا حياتهم في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الحاخام الأكبر لليهود السوريين يوسف حمرا.

وزار الحاخام حمرا دمشق، برفقة ابنه هينري، وتجولا في الحي اليهودي وسط دمشق، والتقيا مسؤولين من حكام سوريا الجدد، وكان لافتا وجود الحاخام الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي آشر لوباتين ضمن الوفد.

وظهر لوباتين إلى جانب حمرا ومجموعة من الحاخامات اليهود في دمشق، وهو ما أثار سخطا واسعا في مواقع التواصل.

وذكّر ناشطون بآراء لوباتين المتطرفة، ودعمه المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه دعا سابقا علانية إلى ضم الجولان السوري لإسرائيل.

وزعم الحاخام آشر لوباتين سابقا أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران فلسطينية، وليس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يصدر عن حكام سوريا أي تعليق حول الاستقبال الذي حظي به آشر لوباتين.

ويتجنب حكام سوريا الجدد، الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الذي يشنه على سوريا واحتلاله المزيد من الاراضي السورية.