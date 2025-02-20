قوات الاحتلال تُفجّر منزل عائلة الشهيد عمار عودة في سلفيت

رام الله - وطن: فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عمار عودة، في مدينة سلفيت.

ودهمت قوات الاحتلال، الليلة مدينة سلفيت وحاصرت منزل عائلة الشهيد عمار عودة؛ قبل أن تُجبر العائلة على إخلائه وتشرع بـ "زرع" متفجرات بداخله، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة.

وفي ساعات فجر اليوم الخميس، أجبرت قوات الاحتلال سُكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف على إخلائها والخروج منها، تمهيدًا لتفجير المنزل.

واستشهد عمار عودة في الرابع من أغسطس/ آب الماضي بعد تنفيذه عملية طعن في مدينة حولون قرب (تل أبيب)، حيث أسفرت العملية عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يستشهد برصاص شرطة الاحتلال.