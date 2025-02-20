"نتنياهو يتراجع عن استقبالهم" .. حماس تسلم جثامين 4 إسرائيليين

رام الله - وطن: تسلم حركة حماس، الخميس، سلطات الاحتلال جثث أربع أسرى إسرائيليين، تشمل جثث عائلة بيباس وجثة الأسير عوديد ليفشتس، مقابل الإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا، حيث انتشر عناصر المقاومة في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس خلال تسليم جثث المحتجزين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ان الأسرى الأربعة القتلى احتجزوا شرقي خان يونس في منطقة عمل فيها الجيش 4 شهور تقريباً.

ونصب على منصة التسليم لافتة كتب عليها عبارة "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو بصواريخ الطائرات الحربية"، وأخرى "ما كنا لنغفر أن ننسى وكان الطوفان موعدنا"؛ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

وعملية التسليم هذه، هي الأولى التي تشمل جثث أسرى، وتولى تنفيذها، على غرار ما حصل مع الاسرى الأحياء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأتت إجراءات تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الـ33، بينما ستفرج المقاومة الفلسطينيين عن ستة محتجزين على قيد الحياة يوم السبت.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها ستسلم رفات الاسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس، كذلك أعلن المتحدث باسم كتائب المجاهدين أبو بلال، أنه سيتم تسليم جثامين عائلة بيباس، وذلك ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق صفقة التبادل.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين أنّه تبلغ بمقتل أربعة اسرى أثناء احتجازهم في غزة، وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: "سيكون هذا يوما بالغ الصعوبة بالنسبة إلى دولة إسرائيل، يوما مؤلما، يوم حداد. سنعيد إلى الوطن أربعا من رهائننا الأحباء الذين ماتوا".

وكانت حماس أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقتل شيري بيباس وطفليها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وفي الأول من شباط/فبراير الجاري أطلقت حماس سراح والد الطفلين، ياردين بيباس (35 عاما).

وتستعد عائلات الاسرى الاسرائيليين لاستقبالهم في تل أبيب.

وكان مقررا ان يكون رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في استقباله لكنه تراجع عن مشاركته في مراسيم الاستقبال خشية من غضب الجمهور والعائلات