سان جيرمان يسحق بريست 7-صفر ويتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

وطن: تأهل باريس سان جيرمان بسهولة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق 7-صفر على نظيره الفرنسي بريست في إياب دور الستة عشر، ليضمن انتصاره 10-صفر في مجموع المباراتين.

وبينما بدا أن كلا الجانبين مستسلمان لانتصار سان جيرمان 3-صفر ذهابا، بدأ الفريقان المباراة ببطء وأظهرا القليل من الاستعجال أو أي خطة لعب واضحة مع سيطرة المضيف الكاملة على المباراة.

وبعد مرور 20 دقيقة، نجح برادلي باركولا في كسر الجمود لصالح باريس سان جيرمان، وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، تمكن خفيتشا كفاراتسخيليا من مضاعفة التقدم بتسديدة من زاوية ضيقة.

وسجل فيتينيا الهدف الثالث لأصحاب الأرض قبل دقيقة واحدة من مرور ساعة من عمر اللقاء، وأضاف ديزريه دوي الهدف الرابع بعدها بخمس دقائق.

وتعمقت معاناة بريست عندما سجل نونو مينديز الهدف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 69، وأضاف غونسالو راموس الهدف السادس قبل 14 دقيقة من النهاية.

ووصل الكابوس بالنسبة لبريست إلى ذروته أخيرا قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي عندما أصبح سيني مايولو سابع لاعب في باريس سان جيرمان يسجل هدفا اليوم، محرزا اخر أهداف اللقاء.