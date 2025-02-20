ترامب حول الاقتراح المصري بشأن غزة: لم أره

رام الله - وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس حول الاقتراح المصري المتضمن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير السكان من القطاع، "إنه لم يره".

وجاءت تصريحات ترامب اليوم الخميس للصحفيين على متن الطائرة ردا على سؤالهم: هل تجد الاقتراح المصري بشأن إعادة إعمارغزة مقبولا! ليقول لهم باختصار: "لم أره.. لم أره".

وتعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك ردا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن المقترح يتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.

وحول الخطة المصرية، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مساء أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أنه جار بالفعل وضع الإطار العام لهذا الموضوع "وذلك بمشاركة العديد من الجامعات المصرية وعدد من المكاتب الاستشارية".

ولفت إلى القدرات العملية لإعادة الإعمار من الناحية الفنية والهندسية، وما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذا الصدد.