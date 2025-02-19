إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب طفل بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لطفل يبلغ من العمر (15 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات في بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.