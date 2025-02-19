طوباس: 3 شهداء في مخيم الفارعة والاحتلال يحتجز جثامينهم

وطن: استشهد 3 مواطنين لم تعرف هويتهم بعد، مساء اليوم الأربعاء، بعد محاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقالت مصادر صحفية بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، كما استهدفت المنزل بقذائف الأنيرجا.