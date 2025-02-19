"حركة المجاهدين": نتنياهو مسؤول عن مقتل عائلة بيباس ويتهرب من استحقاقات الصفقة

وطن: حملت حركة المجاهدين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤول المباشر عن مقتل عائلة بيباس مؤكدة أنه تعمد قتلهم للهروب من استحقاقات صفقة التبادل.

وقال محمد حرزالله الناطق باسم الحركة، إن "نتنياهو وجيشه النازي قتلوا مع عائلة بيباس ما يزيد عن 50 ألف فلسطيني بريء من ضمنهم نحو 20 ألف طفل فلسطيني من أجل تحقيق مكاسب حزبية وشخصية والحفاظ على حكومته الإرهابية".

وأضاف "أظهر مقاتلونا أروع صور المعاملة الحسنة والإنسانية في التعامل مع هذه العائلة من الساعات الأولى وهذا بثته شاشات التلفزة العالمية، واستمر هذا الحال رغم صعوبة الظروف حتى قرر المجرم نتنياهو قتلهم بقصف جبان لمكان الأسر".

وتابع "في مقابل معاملة مقاتلينا الحسنة لأسرى العدو يرتكب جيش الاحتلال أبشع جرائم التنكيل والتعذيب والقتل ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين البواسل ويمنع عنهم أبسط مقومات الحياة في ظل صمت دولي مخزي".

وأكد على العالم أن يدرك أنه من حق شعبنا وأسرانا الحياة الكريمة والحرة ومقاومتنا مقاومة مشروعة في وجه أبشع واقذر احتلال عرفه العصر الحديث.