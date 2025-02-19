"مركزية فتح" تبحث عدداً من القضايا الداخلية للحركة وجدول أعمال الثوري المقرر عقده غدا

وطن: ترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع أعضاء اللجنة المركزية، على مجمل الاتصالات والزيارات التي قام بها مؤخراً لحشد الدعم العربي والدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة، والوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار الرئيس، إلى زيارته الهامة للأردن ولقاءه الملك عبد الله الثاني، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتنسيق المشترك للدعوات المرفوضة لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.

كما تطرق، إلى مشاركته في اعمال القمة الافريقية، والقاءه كلمة دولة فلسطين التي أكد فيها على الموقف الفلسطيني الثابت برفض اية دعوات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن أي شبر من ارض فلسطين سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية او القدس، والتمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح، على رفضها الكامل لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة او أي جزء من ارضنا الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ان هذه الدعوات مصيرها الفشل امام المواقف العربية والدولية الواضحة التي أعلنت رفضها لهذه الدعوات باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكدت مركزية فتح، ان الشعب الفلسطيني سينهي أوهام اليمين الإسرائيلي المتطرف بتهجيره من ارض وطنه عبر صموده على ارضه وتمسكه بثوابته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، مؤكدة دعمها الكامل للموقف الذي اعلنه الرئيس محمود عباس بتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع باعتباره جزء لايتجزأ من الأرض الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع