سرايا القدس تُعلن الإفراج عن رفات أسير إسرائيلي يوم غد

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "أبو حمزة"، عن قرار الإفراج يوم غدٍ الخميس عن رفات أسير إسرائيلي محتجز لديهم، ضمن الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وقال أبو حمزة في تصريح مقتضب، يوم الأربعاء، "قررت سرايا القدس الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس، وهو أحد الأسرى الذين تعمد العدو الصهيوني قتلهم بالغارات الجوية خلال معركة طوفان الأقصى في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى".

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية،، قد أعلن تسليم الاحتلال جثث أربع أسرى إسرائيليين الخميس.

وقال الحية في كلمة متلفزة: "قررت الحركة والمقاومة تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس".