الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين ويصيب آخرين بشظايا الرصاص والاختناق في بلدة تل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين على الأقل وأصابت آخرين بشظايا الرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحامها بلدة تل جنوب غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطن بشظايا الرصاص الحي بالقدم، وآخرين بالاختناق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين على الأقل خلال اقتحامها، ولم تعرف هوياتهم بعد.