يديعوت أحرونوت: عشرات آلاف الجنود في جيش الاحتلال يطلبون العلاج النفسي

وطن: أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون بشكل متزايد العلاج النفسي بعد أن "أنهوا أشهر طويلة من الخدمة العسكرية".

وأوضحت الصحيفة أنّ 170 ألف جنديّ سجّلوا في برنامجٍ أطلقته وزارة أمن الاحتلال قبل نحو شهر ونصف شهر، مشيرةً إلى أنّ برنامج العلاج النفسي يلقى إقبالاً كثيفاً من جنود الاحتياط.

لكنّ الصحيفة لفتت إلى أنّ وجود مشكلة النقص الحاد في المعالجين، مشيرةً إلى أنّ برنامج "أميت"للعلاج الذي أطلقته وزارة أمن الاحتلال يواجه صعوبة في مواكبة الطلب.

وفي السياقٍ، كشف موقع "أصدقاء منظمة معوقي الجيش الإسرائيلي"، في 5 شباط/فبراير الجاري، أنّه قد يتمّ الاعتراف بنحو 10000 جنديّ بأنهم يعانون إعاقات نفسية (اضطراب ما بعد الصدمة).

فيما ذكر الموقع أنّ أنه تمّت إضافة أكثر من 6000 معوّق من جيش الاحتلال إلى المنظمة، متحدثاً عن وجود 14700 جريح من الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية للاحتلال، منذ بداية الحرب على غزة ولبنان.

المصدر: الميادين