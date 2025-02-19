وطن: أصدرت وزارة الزراعة إرشادات وتوجيهات للمزارعين لتجنب الاثار السلبية للمنخفض الجوي.

مزارعو الخضار المكشوفة



• التغطية: استخدام أغطية بلاستيكية أو قماشية مقاومة لحماية المزروعات.

• الري الليلي: ري المزروعات ليلاً لتقليل خطر الصقيع عبر رفع درجة حرارة التربة.

• العزل الحراري: وضع نشارة الخشب أو التبن حول جذور النباتات.

• مصدات الرياح: تثبيت مصدات رياح نباتية أو شبكية حول المزرعة.

• المتابعة الدائمة: مراقبة الأرصاد الجوية وتوجيهات الدفاع المدني.

- مزارعو الخضار المحمية (البيوت البلاستيكية)



• الصيانة: تدعيم الهياكل الحديدية وتثبيت الأغطية البلاستيكية بإحكام.

• التصريف: تنظيف المزاريب والممرات لتصريف مياه الأمطار والثلوج.

• التدفئة: استخدام دفايات آمنة وتوزيعها بشكل متوازن.

• التهوية: تهوية البيوت المحمية عند ارتفاع درجة الحرارة لتقليل الرطوبة.

• تمزيق الطوارئ: تمزيق الأغطية البلاستيكية إذا تراكمت الثلوج بكثافة.

- العناية بالأشجار



• لف السيقان: تغطية سيقان الأشجار بالخيش أو البلاستيك.

• تجنب التقليم: تأجيل التقليم خلال فترات الصقيع.

-مربي الأغنام والماعز

• الحظائر: إغلاق الجوانب وتدعيم الأسقف وتدفئة المكان.

• الأعلاف: توفير أعلاف غنية بالدهون والطاقة.

• الأرضيات: فرش الأرضية بالقش أو التبن لتقليل الرطوبة.

• المتابعة الصحية: فحص الحيوانات دورياً وتزويدها بالفيتامينات.

- مربي الدواجن



• تثبيت الشوادر: منع تسرب الهواء البارد.

• التدفئة والتهوية: ضبط التدفئة الجيدة والتهوية الدورية.

• الأعلاف والمياه: الحفاظ على الأعلاف جافة ومتوفرة.

- مربي النحل



• الخلايا: رفع الخلايا عن الأرض وتغطيتها بالخيش.

• التغذية: التأكد من وجود غذاء كافٍ داخل الخلايا.

- الميكنة الزراعية



• الصيانة الدورية: فحص وصيانة الجرارات والآلات.

• الوقود: تخزين الوقود بعيداً عن الرطوبة.

• الكهرباء: فحص البطاريات والكابلات.

- التعاون بين المزارعين



• التواصل: إنشاء مجموعات تواصل لتبادل الخبرات والنصائح.

• الدعم الفني: مساعدة بعضهم في صيانة المعدات والمزارع.

• التضامن: تقديم العون في حالات الطوارئ وتبادل المعدات عند الحاجة.

تهيـب وزارة الزراعة بالمزارعين بضرورة التواصل المستمر مع مكاتب الزراعة القريبة منهم عند الحاجة، وذلك للحصول على الإرشادات اللازمة حول الممارسات الزراعية السليمة وأفضل الطرق لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية. كما تؤكد الوزارة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري للاستماع إلى التحديثات المتعلقة بالحالة الجوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي أضرار قد تنجم عن التغيرات المناخية المفاجئة.

وتشدد الوزارة على ضرورة التواصل مع الأطباء البيطريين عند الحاجة، لضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. كما تدعو إلى التنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الصحة في الحالات الطارئة، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.