ادارة ترامب توقف تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

رام الله - وطن: ذكرت مصادر امريكية وعبرية ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قررت وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية ان إدارة ترامب أوقفت كل التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

واكدت القناة 12 العبرية الانباء، التي اوردتها واشنطن بوست، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصدر فلسطيني لم تذكره تأكيده أن الأميركيين أبلغوا السلطة الفلسطينية بقرار ترامب وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.