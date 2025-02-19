آلاف الأطفال والنساء والمئات من عائلات العمال في قطاع غزة يستفيدون من تدخلات مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الطارئة

غزة- وطن: تمكن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين مؤخرا من تقديم الدعم الطارئ للعائلات النازحة وبشكل خاص اسر العمال في قطاع غزة بتوفير احتياجاتهم الأساسية من خلال تنفيذه عديد البرامج الداعمة والمساندة خلال شهري كانون الاول والثاني.

واكد المركز في بيان صحفي صدر عنه اليوم، مساعدته بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات المانحة للنازحين احتياجات الأسر الأساسية من الطرود والسلات الغذائية والخضار، في مناطق الوسطى والجنوب وشمال غزة، حيث قدم لها 645 طردا وسلة غذائية احتوت على مواد تموينية متنوعة وخضار طازجة، استفاد منها 645 عائلة، وتوزيع طرود صحية لـ 350 سيدة لتامين احتياجات النساء من الاحتياجات الأساسية والضرورية. وفي وقت سابق من العام 2024 قدم كعك العيد لمئة عائلة في قطاع غزة و250 سلة غذائية لعائلات العمال والعاملات.

وأفاد المركز، بأنه تمكن أيضا من تقديم جلسات الدعم النفسي للنساء اللاتي يعانين من الآثار النفسية السلبية للحرب لمساعدتهن في التغلب على تأثيرها خلال حياتهن اليومية وأسرهن، حيث نفذ 750 جلسة استفادت منها 16697 سيدة في محافظات شمال غزة والمحافظة الوسطى وخانيونس. كما قدم الدعم التربوي والتأهيلي للأطفال من الفئة العمرية 5 – 10 سنوات لمساعدتهم على تذكر ما تعلموه في المدارس أو مع أولياء أمورهم، والتركيز على مهارات القراءة والكتابة، بناءً على المعرفة الموجودة. حيث استفاد من البرنامج1977 طالب وطالبة منهم 715 طالب وطالبة في محافظة خانيونس و 1262 طالب وطالبة في الوسطى. فضلا عن تقديمه القرطاسية والاحتياجات الأخرى لتأهيل 16 نقطة تعليمية والتي تم انشاؤها لتقديم الدعم التربوي والتعليم للأطفال.

وأضاف المركز انه نجح في تنفيذ اربع مخيمات ترفيهية وتعليمية للاطفال في مناطق النزوح بمشاركة 400 للأطفال النازحين في محافظات شمال غزة والوسطى وخانيونس والجنوب على مدار خمس ايام لكل مخيم لخلق مساحة من الفرح واللعب والتعلم. كما سبق له ان نظم مخيم "بسمة امل" الترفيهي والتعليمي بمشاركة مئة طفل نازح من خلال الدعم المقدم من قبل مركز (ولوف بالمة) الدولي والحركة العمالية السويدية.

وساهم المركز في تشغيل 131 عاملا وعاملة عاطلين عن العمل ممن فقدوا أعمالهم خلال الحرب وتمكينهم من كسب دخل مؤقت لإعالة أنفسهم وأسرهم، منهم 50 معالجًا وأخصائيًا نفسيًا واجتماعيًا و50 معلم ومعلمة و31 ناشطاً وناشطة. كما استفادت 21 سيدة من تنظيم دورة تدريبية لمدة 4 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، بهدف تعليم النساء كيفية الاستفادة من بواقي الأقمشة والملابس المستهلكة في صناعة ملابس شتوية وذلك بهدف المساعدة لخلق فرص عمل للسيدات وتامين احتياجات الاسرة من الملابس.

وقال مدير عام المركز حسن البرغوثي، انهم تمكنوا من تنظيم هذه التدخلات من خلال دعم العديد من الشركاء ومنهم منظمة الأساقفة الكاثوليك الألمان للتعاون الإنمائي (misereor)، مؤسسة حقوق الانسان في العمل، اتحاد نقابات اللجان العمالية في اسبانيا ( (CCOOـ مؤسسة التعاون والتضامن الايطالية.