سلطة الأراضي تشارك بالمؤتمر الثالث للأراضي بالمغرب



وطن للانباء: شارك رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي برفقة مدير عام الشؤون الإدارية عبد الباسط الخطيب ومدير عام التسوية قاسم كنعان ومدير عام أملاك الدولة صادق أبو زعنونة بالمؤتمر الثالث للأراضي، الذي يعقد في المملكة المغربية بالرباط، حول التحديات التي تواجه إدارة الأراضي وتعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول ويسعى للارتقاء بقطاع الأراضي.



وأعرب التميمي في كلمة له عن امتنانه وشكره لإتاحة الفرصة لدولة فلسطين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعزز من دور البلدان في خدمة القضايا التي تخص قطاع الأراضي، وتوسيع نطاق التعاون المشترك، خصوصاً ان هذه المشاركة تأتي في وضع معقد ومعيقات جمة تواجه قطاع الأراضي في فلسطين.



وضم المؤتمر العديد من الوزراء والمشاركين والمسؤولين من الدول ذات الاختصاص كمصر وتونس وليبيا والعراق واليمن ولبنان.



وأشار التميمي في المؤتمر إلى الأزمات الحقيقية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وما زال على مدار أكثر من سبعين عاما من احتلال وتهجير وسرقة لأراضيهم ومواردهم، كما تطرق التميمي إلى وضع قطاع غزة والإبادة الجماعية والدمار والهمجية الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من ممارسة أبسط حقوقهم على أرضهم وحقهم بالحياة.



وأضاف التميمي أن الشعب الفلسطيني يعيش على أرضه في حالة صراع يومي، فقد هدد الاحتلال ومستوطنيه أمنهم واقتصادهم، ولوث مياههم الجوفية والسطحية وهدم آبارهم ومنازلهم، ولم يقتصر على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، بل أقام عليها مستوطنات غير شرعية، كما احتل وسيطر على السجل العقاري لمعظم الأراضي والذي يؤكد على أن الشعب الفلسطيني في حالة أزمة مستمرة.



كما أكد على ضرورة دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار ما بعد العدوان، لضمان صمود الشعب الفلسطيني واستمراريته على أرضه ومنع تهجيره، وتمكينه من إدارة أراضيه وموارده، وتحقيق التنمية المستدامة رغم الظروف السياسية والأمنية المفروضة على الأرضي والسيطرة على كافة الموارد الطبيعية الفلسطينية.



وفي الختام دعا التميمي جميع الدول والعالم الحر إلى الوقوف في وجه الاحتلال وكسر مخططاته، وشدد على ضرورة تقديم الدعم الدولي لإعادة الاعمار، كما أطلع الدول المشاركة والمسؤولين عما تقوم به مؤسسات دولة فلسطين لتطوير قطاع الأراضي في ظل الأزمات.



هذا وقد حظي الوفد الفلسطيني باهتمام بالغ من قبل الحكومة المغربية، والقائمين على تنظيم المؤتمر ومن السفارة الفلسطينية في الرباط، ومن جهة أخرى، أشاد المشاركون بإنجازات دولة فلسطين ونهوضها بقطاع الأراضي وما وصلت إليه من تطوير في هذا المجال.