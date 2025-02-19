شركة السلوادي للصرافة والحوالات المالية تطلق حملة ترويجية لخدمة "ويسترن يونيون" في فلسطين

وطن: في إطار التزامها بتقديم أفضل الخدمات المالية لعملائها، أطلقت شركة السلوادي للصرافة والحوالات المالية حملة إعلامية واسعة لتعريف الجمهور بتوفر خدمة ويسترن يونيون من خلال فروعها في فلسطين.

وتركّز الحملة على الرسالة الأساسية التي تؤكد على السرعة والموثوقية في إرسال واستلام الأموال، حيث تحمل شعار "نستقبل ونرسل حوالاتكم المالية عبر خدمة ويسترن يونيون، الطريقة السريعة لإرسال واستلام الأموال حول العالم" .

وتسعى الحملة إلى تعزيز وعي العملاء بإمكانية إجراء تحويلاتهم المالية بسهولة وأمان عبر شبكة شركة السلوادي للصرافة والحوالات المالية، التي تتمتع بتاريخ طويل في تقديم الخدمات المالية وفق أعلى المعايير. وتشمل الحملة سلسلة من المنشورات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنشطة ترويجية مختلفة تهدف إلى توضيح مدى سهولة ومرونة عمليات التحويل المالي عبر ويسترن يونيون.

وفي هذا السياق، صرّح السيد فضل حمّاد، رئيس مجلس إدارة شركة السلوادي للصرافة والحوالات المالية، قائلاً: "نحن سعداء بإتاحة خدمة ويسترن يونيون عبر فروعنا، ما يتيح لعملائنا إمكانية إرسال واستقبال الحوالات المالية بسرعة وأمان، أينما كانوا حول العالم. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء بخدماتنا وتقديم تجربة سلسة ومريحة في تحويل الأموال."

وتدعو شركة السلوادي للصرافة والحوالات المالية جميع الراغبين في إرسال أو استلام الأموال إلى زيارة أقرب فرع لهم والاستفادة من خدمة ويسترن يونيون، التي تتيح عمليات تحويل مالية فورية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم،ومتابعة صفحات شركة السلوادي للصرافة والحوالات المالية على وسائل التواصل الاجتماعي.