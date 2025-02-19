الصحة: استشهاد 4 مواطنين وانتشال آخرين بقطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين وانتشال جثماني شهيدين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة لـ 11 إصابة بجروح متفاوتة.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن مشافي القطاع تعاملت مع 6 شهداء؛ 2 انتشال، وآخر متأثرًا بجراحه، بالإضافة لـ 3 شهداء جُدد.

وأردفت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفًا و297 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و733 مصابًا بجروح متفاوتة.