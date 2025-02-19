البنك الإسلامي الفلسطيني يحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في فلسطين للعام 2024

وطن: أعلنت مجلة أخبار التمويل الإسلامي "IFN" عن اختيار البنك الإسلامي الفلسطيني كأفضل بنك إسلامي في فلسطين للعام 2024 وذلك عن عدة مجالات وهي البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً وأفضل بنك إسلامي للأفراد وأفضل بنك إسلامي استثماري.

وتسلم مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للعمليات المصرفية حاتم عرينات الجائزة وذلك خلال حفلٍ أقيم في دبي بحضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يفتخر سنوياً بترشيحه للعديد من الجوائز من قبل مؤسسات ومجلات إقليمية ودولية معروفة، مشيراً أن الحصول على هذه الجائزة يأتي تأكيداً على سيرنا بالاتجاه الصحيح في تطوير أعمال البنك وتنفيذ خططه المختلفة خاصة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وإدارة المخاطر وبالالتزام بالمعايير الفضلى للحوكمة الرشيدة.

وأضاف السعدي: "هذا الإنجاز يأتي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين والتي أثرت على كافة القطاعات، كما أنه يأتي تتويجاً للإنجازات التي حققها البنك خلال العام 2024 وقيامه بإطلاق منتجات وخدمات جديدة مبتكرة والشراكات المميزة محلياً ودولياً وهو ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء والارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية في فلسطين".

كما أكد السعدي أن هذا التميز لم يكن ليتحقق لولا التخطيط السليم والاستباقي من قبل مجلس إدارة البنك والتنفيذ الكفؤ لتلك الخطط من قبل كافة مراتب البنك وكل في موقعه، وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تضمن التزام كافة خدماتنا ومنتجاتنا بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعد مجلة أخبار التمويل الإسلامي "IFN" من أبرز المجلات العالمية المختصة بمتابعة أخبار القطاع المصرفي الإسلامي وتخضع جوائزها لمعايير متعددة وتشمل التصويت المباشر من قراء المجلة في القطاعات المختلفة من رجال أعمال وخبراء ومختصين في مجال الصيرفة الإسلامية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.

