باديكو تصدر سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار، وتغطية الطرح بالكامل

وطن: أصدرت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) سندات قرض لمدة خمس سنوات بقيمة اسمية إجمالية بلغت 120 مليون دولار أمريكي، وتم إصدار السندات بسعر فائدة متغير على ألا يقل سعر الفائدة السنوي المطبق في أي وقت من الأوقات عن %4.75 تدفع كل ستة أشهر.

وقد حظي الإصدار بإقبال واسع حيث تم تغطيته بالكامل، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للقوة المالية لشركة باديكو ومكانتها كأكبر شركة استثمارية في فلسطين.

وعبر رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري عن امتنانه العميق للمستثمرين، قائلاً: "لم نتوقع أن يتم الاكتتاب بكامل السندات، لكن تغطية الطرح بالكامل تمثل نجاحاً كبيراً ليس فقط لشركة باديكو، بل لفلسطين ككل، وهذا يدل على التزام العديد من المستثمرين بالاستثمار في فلسطين، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية".

وسيتم استخدام عوائد الإصدار لسداد سندات قائمة بقيمة 120 مليون دولار تستحق في شهر آب من العام 2026، مما سيعزز المركز المالي للشركة ويوفر لها المزيد من المرونة والقدرة على الاستمرار بتطبيق استراتيجيتها في فلسطين خلال الخمس سنوات القادمة.

وبدوره، قال المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي: "تميزت نشرة الإصدار التي أصدرتها باديكو بتفاصيل دقيقة وشاملة لجميع المعلومات والبيانات الضرورية، وبالتالي مكنت المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وواعية في الاكتتاب بالسندات، وهذا بالتأكيد يعكس حرص الشركة على التطبيق الأمثل لكافة شروط ومتطلبات وتعليمات الهيئة".

هذا، وقد شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من مؤسسات مالية محلية وإقليمية، ضمت كل من صندوق ادخار موظفي سلطة النقد والبنك العربي وبنك الأردن وبنك القاهرة عمان وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك التجاري الأردني والبنك الأهلي الأردني وبنك المال الأردني وبنك فلسطين وبنك القدس.

من جانبه، قال مدير منطقة فلسطين للبنك العربي جمال حوراني: "إن إنجاز إصدار السندات يعكس ثقة حملة السندات بقوة وأداء شركة باديكو وأهميتها في السوق الفلسطيني"، مشيراً إلى اعتزاز البنك العربي بدوره في تجديد الاكتتاب كونه الحافظ الأمين في هذا الإصدار والمستشار المالي من خلال الذراع الاستثماري للبنك العربي.

وكانت الهيئة العامة لحملة السندات عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن جميع الشركات والمؤسسات المكتتبة، وتم انتخاب الشركة الوطنية للأوراق المالية أميناً للإصدار.

وصرح الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، قائلاً: "إن ما حققته شركة باديكو من إنجازات فريدة ومستدامة خلال سنوات عملها الطويلة يجعلنا فخورون جداً في بنك القدس لكوننا جزء من إصدارها الجديد للسندات"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الإصدار دليل على التزام الشركة العميق بتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية عبر الوفاء بالتزاماتها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) هي شركة مساهمة عامة، تستثمر في قطاعات اقتصادية رئيسية في فلسطين، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمالية، والصناعية، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.