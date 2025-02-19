الاحتلال يطلق النار على مواطنين وعلى مركز للجيش اللبناني في الجنوب

وطن: اطلق الاحتلال اليوم الأربعاء، النار على متنزه على ضفاف نهر الوزاني جنوب لبنان ما أدّى إلى إصابة مالك المتنزه.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، قالت مصادر لبنانية ان دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي اطلاقت النار على مركز الجيش اللبناني في بركة النقار من دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أنّ جيش الاحتلال قام بعملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة من موقع "الرادار" الإسرائيلي في خراج بلدة شبعا في اتجاه منازل البلدة.

وأمس، شدّد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد. وجدّد البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيسين نبيه بري ونوّاف سلام "التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة.

وصباح أمس الثلاثاء، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كلّ القرى الحدودية في جنوب لبنان، باستثناء نقاط خمس كان أعلن أنه سيبقى فيها.

المصدر"الميادين"