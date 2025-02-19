لابيد: نتنياهو سيفشل صفقة الاسرى وحماس لن توافق على نزع سلاحها وإزالتها من غزة

وطن: يواصل زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" شن هجومه على حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن "لابيد": حماس لن توافق على المرحلة الثانية إذا كان الشرط الإسرائيلي هو نزع سلاحها وإزالتها من غزة، هذه ليست شروطًا لصفقة، بل هي وسيلة لعرقلتها، نحن بحاجة إلى إبرام الصفقة وإعادة الجميع، وهذا يتطلب وقف القتال.

ولفت الى أن ️الحرب ليست هدفا إنما أداة لعملية سياسية وهذا ما لا يفهمه الائتلاف.

واكد "قلقي الأكبر هو أن نمنع نحن المرحلة الثانية من الصفقة لا حماس".

وفي ذات السياق قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، ان عدم تنفيذ نتنياهو للمرحلة الثانية يعني تعريض حياة عشرات المختطفين لخطر مباشر

وطالبت العائلات نتنياهو بتوضيح عاجل بشأن عدم تقدم مفاوضات المرحلة.