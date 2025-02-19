مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية شرق طوباس

وطن: باشر مستوطنون، اليوم الأربعاء، بتوسعة إحدى البؤر الاستعمارية قرب حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن عددا من المستوطنين شرعوا بتوسعة البؤرة الاستيطانية التي تبعد حوالي 200 متر إلى الشمال الشرقي من حاجز تياسير.

وأضاف أن المستوطنين أقاموا حتى اللحظة حوالي ثلاث خيام وثلاثة كرافانات، مع تواصل أعمال التوسعة.

وكان المستوطنون قد أقاموا قبل حوالي عشرين يوما بؤرة استيطانية جديدة قرب الحاجز، وشرعوا بتوسعتها.

وكان تقرير لهيئة الجدار والاستيطان قد أشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع كانون الثاني الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت كالتالي: 4 بؤر استيطانية جديدة على أراضي محافظة طوباس، و3 بؤر في محافظة نابلس، و3 أخرى في قلقيلية ورام الله وبيت لحم.