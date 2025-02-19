قوافل الكويت دعم متواصل تنقله جمعية "وافا" إلى المحتاجين في مخيمات اللجوء الفلسطينية

رام الله - وطن: للسنة الرابعة على التوالي تنفذ جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات، حملة لتوزيع المساعدات الغذائية على الاسر المتعففة في مخيمات شمال ووسط الضفة الغربية، ضمن حملة قوافل الكويت المقدمة من جمعية الرحمة العالمية لدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه والذي يتعرض لعدوان واسع تهدف الى تهجيره.

وقال المهندس عنان علي مدير دائرة المشاريع في جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات، أن أهمية هذا المشروع تكمن في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مخيمات ومدن الضفة الغربية تحديدا جنين ومخيمها وطولكرم وطوباس. وأضاف أن هذه الحملة تنفذ للسنة الرابعة وتتزامن مع احتفالات الكويت بعيدها الوطني.

وتعتبر دولة الكويت من الدول المساندة بشكل دائم الحق الفلسطيني باستمرار، ولم يقتصر دعمها على تقديم الطرود الغذائية للمحتاجين فهي تساند الحق الفلسطيني بثبات منذ عقود، وما هذه الطرود الا مشهد واحد لحضور القضية الفلسطينية الدائم في ساحة الفعل الوطني والانساني الكويتي.

بدوره قال كرم صبيح مدير وحدة الإعلام في مؤسسة وفا للتنمية وبناء القدرات والذي كان ضمن فريق وافا الذي ضم عشرات المتطوعين لتعبئة وتحضير الطرود الغذائية أنهم عملوا على مدار عدة أيام على تجهيز 1000 سلة غذائية يتم ارسالها الى مخيمات اللجوء في وسط وشمال الضفة الغربية ضمن قوائم اعدت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

ويستفيد من هذه الحملة آلاف المحتاجين في المخيمات الفلسطينية الذين يعيشون ظروفا قاسية بفعل العدوان العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، والذين يستحقون كل الدعم والمساندة كونهم يشكلون خط الدفاع الأول عن كرامة ومقدسات الامة العربية والاسلامية، ويقدمون بكل عفة شكرهم للأيادي البيضاء والقلوب المحسنة التي لا تبخل بما اوتيت في كل فرصة.

وفي مركز توزيع قرب مخيم الامعري وسط مدينة رام الله، حضر عشرات المستفيدين لاستلام سلاتهم الغذائية، وعبروا عن شكرهم لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لدعهم الدائم .

وتركز مجموعة وافا الدولية على تقديم المساعدات لضحايا الاحتلال واللاحئين وبناء وتطوير القدرات، وهي تعمل في فلسطين منذ العام 2014، وتنتشر مكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تدير مجموعة من البرامج الاغاثية وتطوير القدرات من خلال دعم المشاريع الصغيرة ومساعدة الطلاب الجامعيين في تحصيلهم العلمي وتحسين ظروف حياة أصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى من الاسر الفقيرة.