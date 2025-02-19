وزيرة شؤون المرأة ورئيسة المجلس القومي للمرأة المصرية تبحثان تعزيز الدعم للنساء الفلسطينيات وتلبية احتياجاتهن

وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي مع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة المصرية، ونائبتها الدكتورة نسرين البغدادي، في القاهرة، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية والمجلس القومي للمرأة المصرية، وتعزيز الجهود المشتركة لدعم وتمكين النساء الفلسطينيات.

وشارك في اللقاء المهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون رئاسة المجلس، والباحثة آلاء الشاعر، والإعلامية زينة سيد جلال، وكارول زيادة عن الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة شؤون المرأة.

استهلت وزيرة شؤون المرأة اللقاء بتثمين الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدة بموقف جمهورية مصر العربية الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، ومؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وأطلعت الوزيرة الخليلي المستشارة أمل عمار على أوضاع النساء الفلسطينيات في ظل العدوان المستمر في الضفة الغربية بما فيها القدس، وحرب الإبادة في قطاع غزة. كما ناقش الطرفان سبل تنسيق الجهود العربية والدولية للضغط والمناصرة من أجل حماية المرأة الفلسطينية.

من جهتها، استعرضت المستشارة أمل عمار انطباعاتها عن زيارتها لمعبر رفح خلال تفقد وفد مصري رفيع المستوى لسير دخول المساعدات، وأطلعت وزيرة شؤون المرأة على مشاهداتها للمعاناة الإنسانية التي تواجهها النساء الفلسطينيات، وأكدت على ثبات موقف جمهورية مصر العربية الرافض للتهجير والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحق النساء الفلسطينيات بالحماية.

كما تشاور الجانبان حول تقديم مشاريع مشتركة للاتحاد الأوروبي لدعم المرأة في قطاع غزة وتمكينها وتخفيف المعاناة عنها. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين على المستوى العربي والدولي، بما يعزز المناصرة والحماية للمرأة الفلسطينية، حيث يجري العمل على إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية والمجلس القومي للمرأة المصرية، تهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات ودعم حقوقهن.