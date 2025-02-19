شراكة مضيئة: اتفاقية جديدة للطاقة الشمسية بين كهرباء القدس ومصادر في بيرزيت

وطن: وقعت شركة كهرباء محافظة القدس ، اتفاقية مشروع توليد الطاقة الشمسية بقدرة 5.8 ميغا واط مع شركة شروق بيرزيت للطاقة المتجددة و المملوكة من شركة مصادر إحدى شركات صندوق الإستثمار الفلسطيني وبالشراكة مع جامعة بيرزيت، لتعزيز استدامة الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر نظيف.

وحضر توقيع الاتفاقية من شركة كهرباء محافظة القدس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس هشام العمري ومديرها العام المهندس محمد زيدان ، و رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة و رئيسة مجلس إدارة شركة مصادر السيدة لنا أبو حجلة ومديرها العام السيد عازم بشارة.



وقال مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس، م. صلاح علقم إن "المشروع بالشراكة مع جامعة بيرزيت، وتنبع أهميته من موقعه بسبب قربه من مدينة رام الله، واستفادة عدد كبير من الأفراد من هذا المشروع بجانب الجامعة، وبالتالي يغذي معظم الأحمال الأساسية والحيوية".

وأكد على أن شركة كهرباء محافظة القدس تسعى دوماً لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة.

وتابع علقم: "نشجع على تنفيذ مثل هذه المشاريع لتعظيم الاستفادة من المورد الحيوي والنظيف الشمس".

وأردف قائلاً: "لا بد من إدماج مثل هذه الأنظمة مع أنظمة التخزين، لاستثمار الطاقة في الليل والنهار".

ويُغذي المشروع، جامعة بيرزيت وبلدتها، وبالتالي يغطي معظم احتياج الجامعة من الكهرباء، إلى جانب استفادة عدد من القرى المجاورة الأخرى، وهي جفنا، عين سينيا، الريحان، عطارة، سردا، أبو قش.

من جانبه قال محمد عورتاني، مدير برنامج الطاقة الشمسية بشركة مصادر :"هذا المشروع مهم واستراتيجي جداً بقدرة 5.8 ميجا، يتم تطويره بالشراكة مع جامعة بيرزيت و شركة كهرباء القدس و بتطوير شركة مصادر -ذراع الطاقة لصندوق الاستثمار الفلسطيني-،

مُردفاً: "الاتفاقية ثمرة تعاون وجهد كبير من الشركاء لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سينتج ما يعادل استهلاك حوالي 3000 بيت فلسطيني".

ويسهم المشروع في تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات والمنازل، ويعد هذا المشروع جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها شركة كهرباء محافظة القدس، عبر تنفيذ المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المستدامة.

وكان حاضراً كذلك في مراسيم توقيع الاتفاقية أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء القدس د.عاطف علاونة والمستشار علي أبو دياك و مدير فرع الشركة في رام الله المهندس ثائر جرادات و مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة المهندس صلاح علقم والمهندسة سماح دشت مديرة الدائرة التكنولوجية.