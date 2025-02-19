اتحاد طلبة الطب في الجامعة العربية الأمريكية يفوز بجائزة أفضل نشاط تعليمي في مؤتمر EMR21 الإقليمي

وطن: فاز اتحاد طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية بجائزة "أفضل نشاط تعليمي لبناء القدرات في إقليم شرق المتوسط" (Most Informative Capacity Building Event) في المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الطب البشري في منطقة الشرق الأوسط (EMR21) الإقليمي، والذي يُعد حدثًا سنويًا لطلبة الطب البشري في منطقة شرق المتوسط، تحت إشراف المنظمة العالمية لطلبة الطب البشري (IFMSA) .

أُقيم مؤتمر هذا العام في سلطنة عُمان، حيث تم خلاله تقديم اتحاد طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية لنشاط "Local Training Day: From Crisis to Strength" (LTD24) من قبل الطالبين أحمد الحسيني وأحمد الضميدي، وبإشراف من الطالبة ندى تكروري .

وياتي ذلك في إطار سعي الجامعة العربية الأمريكية المستمر لتحقيق التميز في الأنشطة الطلابية، وتعرب الجامعة عن فخرها بمشاركة اتحاد طلبة الطب البشري (PMSA-AAUP) في هذا المؤتمر المتميز، وتبارك لهم هذا الإنجاز الرائع.