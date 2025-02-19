ترامب هاجم زيلينسكي واتهم أوكرانيا باختلاس مساعدات

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عقب محادثات جرت في الرياض بين وفدين رفيعي المستوى، أمريكي وروسي، إنّه أصبح أكثر “ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدّة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى “احتمال” أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل نهاية الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في منتجع مارالاغو الخاص به بولاية فلوريدا، قال ترامب إنّ محادثات الرياض كانت “جيّدة جداً”.

وأوضح أنّه بعد هذه المحادثات أصبح “أكثر ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف: “روسيا تريد أن تفعل شيئاً. إنهم يريدون وضع حدّ للهمجية الوحشية”.

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يلتقي بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، أومأ ترامب برأسه وأجاب “هذا محتمل”.

وأجرى ترامب، الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً ببوتين لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا، وأثارت هلع أوكرانيا.

واستغلّ ترامب مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، لانتقاد زيلينسكي الذي ندّد بتغييب بلاده عن محادثات الرياض رغم أنّها محور هذه المحادثات.

ورداً على قول زيلينسكي إنّ الأمريكيين والروس أجروا في الرياض محادثات “حول أوكرانيا بدون أوكرانيا”، قال الرئيس الأمريكي: “أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة” بسبب هذا التصريح.

وأضاف: “لقد سمعتُ أنهم (الأوكرانيون) انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد (إلى طاولة المحادثات)، رغم أنّه كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات، وقبل ذلك بأمد طويل”.

وما هي إلا دقائق حتى كرّر ترامب انتقاده لزيلينسكي. وقال: “لقد سمعتُ اليوم ‘لم تتمّ دعوتنا’. حسناً، لقد كنتم هناك لمدة ثلاث سنوات. كان يجب أن تنهوها قبل ثلاث سنوات. كان يجب ألا تبدأوها أبداً”، في إشارة إلى الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

انتخابات

كما اتّهم الملياردير الجمهوري أوكرانيا باختلاس قسم من المساعدات التي قدّمتها لها بلاده منذ بدء الحرب.

وقال إنّ “الرئيس زيلينسكي أبلغني، الأسبوع الماضي، أنّه لا يعرف أين ذهب نصف الأموال التي قدّمناها لهم”، قبل أن ينتقد عدم إجراء انتخابات في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تؤيّد إرغام كييف على تنظيم انتخابات، كما تطالب بذلك روسيا على الأرجح، قال الرئيس الأمريكي: “لدينا وضع لم تجر فيه انتخابات في أوكرانيا، وحيث لدينا أحكام عرفية بالدرجة الأولى، وحيث رئيس أوكرانيا- يؤسفني أن أقول هذا- لديه نسبة تأييد شعبي تبلغ 4%”.

وبشأن ما إذا كان يدعم فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قال ترامب: “إذا أرادوا القيام بذلك، فهذا رائع. أنا أؤيد ذلك بالكامل”، مؤكداً أنّ بلاده ليست مضطرة لإرسال جنود “إلى هناك، لأنّنا، كما تعلمون، بعيدون جداً”.

كما دعا ترامب إلى “إعادة التوازن” بين أوروبا والولايات المتّحدة في المساعدات التي تقدّمها كلّ منهما إلى أوكرانيا.

وقال: “لقد أعطيناهم على ما أعتقد 350 مليار دولار (…)، إنه مبلغ كبير، وعلينا أن نعيد التوازن مع أوروبا، لأنّ أوروبا أعطت مبلغاً أقل بكثير من ذلك”.