جيش الاحتلال يُقيم 7 قواعد بالمنطقة العازلة مع سوريا

وطن: كشفت صور أقمار صناعية إنشاء جيش الاحتلال 7 قواعد عسكرية في الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا.

وأظهرت صور أقمار صناعية، وفّرتها شركة “Planet Labs PBC” الأمريكية، ونشرتها صحيفة هآرتس العبرية في تقريرها، مواصلة جيش الاحتلال بناء قواعد عسكرية في المناطق التي احتلتها داخل سوريا.

ووفقًا للتقرير، أنشأ جيش الاحتلال ما لا يقل عن 7 قواعد عسكرية في المناطق التي يحتلها، وعلى قمة جبل الشيخ.

وأشار التقرير إلى أن الجيش بدأ العمل في ديسمبر/ كانون الأول 2024 على البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا لفترة طويلة.

ووسّعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.

وبدأ جيش الاحتلال تدمير البنية التحتية العسكرية والقدرات المتبقية من الجيش السوري، ووسّع نطاق احتلاله في مرتفعات الجولان، التي تعد جزءًا من الأراضي السورية.

وأعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.