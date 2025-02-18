الاحتلال يعتقل طفلين وشابين من جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، طفلين وشابين من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل طفلين في محيط دوار يحيى عياش، فيما اعتقل شابين في وقت سابق من مدينة جنين.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بالقرب من مدخل مخيم جنين، كما أغلقت جرافات الاحتلال مداخل المخيم بالسواتر الترابية، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية الى مدينة ومخيم جنين، كان آخرها مولدات كهرباء وخزانات مياه.

وفي حي الجابريات القريب من المخيم، يستمر تحليق طائرة مسيرة اسرائيلية مزودة بمكبر صوت تطالب المواطنين بإخلاء منازلهم وتهددهم بإطلاق الرصاص تجاههم.

ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين لليوم الــ29 على التوالي مخلفاً 26 شهيدا وعشرات الجرحى، ودماراً هائلاً في منازل وممتلكات المواطنين في مخيم جنين.