الاحتلال يستولي على مبنى سكني في قرية الطيبة غرب جنين

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مبنى سكني في قرية الطيبة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واستولت على مبنى يضم عدة شقق يعود لعائلة أبو حلوق، وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت العائلة على إخلائه.

وأعلنت مدرسة ذكور الطيبة الثانوية، في بيان، أنه في حال استمرار تواجد قوات الاحتلال في المبنى حتى صباح يوم غد الأربعاء، فإن دوام الطلاب سيتحول إلى الكتروني حفاظا على سلامتهم، حيث أن المبنى مجاور للمدرسة.