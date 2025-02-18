الاحتلال ينفّذ أوسع عملية هدم في مخيم طولكرم منذ بدء العدوان

وطن: في تصعيد هو الأكبر منذ بدء العدوان على شمالي الضفة الغربية، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، في هدم 16 منزلاً داخل مخيم طولكرم، مستخدماً جرافات مجنزرة وحفارات ثقيلة، وسط انتشار مكثف لقواته في أحياء المخيم وإطلاق كثيف للرصاص الحي.

وأفادت محافظة طولكرم بأن عدد النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس بلغ ما بين 15 و16 ألفاً، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة قبل أكثر من 20 يوماً.

ويواصل الاحتلال تصعيده في مخيمي طولكرم ونور شمس، مستهدفاً البنية التحتية عبر تدمير الشوارع والمرافق العامة، إلى جانب تفجير المنازل وحرقها.

كما تستمر قواته في إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لطولكرم لليوم الحادي عشر، ما يزيد من عزلة المدينة عن محيطها.

وفي مخيم نور شمس، يفرض الاحتلال حصاراً مشدداً، متعمداً تخريب الممتلكات، وهدم وتجريف المزيد من المنازل في أحياء المنشية، الجامع، الجورة، الشهداء والمدارس، فضلاً عن إغلاق مداخل المنازل والمتاجر بالركام والسواتر الترابية.