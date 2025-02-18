وزارتا "التربية" وشؤون القدس تناقشان تحديات وأولويات التعليم في القدس

وطن: نظمت وزارتا التربية والتعليم العالي وشؤون القدس، اليوم الثلاثاء، لقاءً لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم في محافظة القدس، وقضايا متخصصة تتعلق بامتحان الثانوية العامة.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، وممثلين عن الوزارتين وبعض الجهات ذات العلاقة، إذ تم التركيز على سُبل دعم العملية التعليمية في القدس في ظل الظروف الصعبة التي تجابهها، والتأكيد على تدعيم مرتكزات التعليم وتحصينه من المحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الجمعية؛ خاصة الهجمة على المناهج الفلسطينية ومخططات الاحتلال الرامية إلى طمس وتشويه وكي الوعي عبر محاربة المناهج.

كما شهد اللقاء مداخلات من المشاركين تمحورت في مجملها حول الحاجة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة في القدس، وتأمين احتياجاتهم كافة، وضمان عقد امتحان الثانوية العامة في المدينة المقدسة بشكل خاص.

وأكد برهم حرص الوزارة على حماية التعليم المقدسي، والدفاع عن المناهج الفلسطينية، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، وتعزيز صمود المدارس المقدسية التي تواجه الإغلاق والتضييقات، وسبل حماية العملية التعليمية من محاولات التهويد والتخريب التي تستهدف البنية التحتية للمدارس، لافتا إلى أن اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بكافة القضايا التعليمية على مستوى محافظة القدس.

من جانبه، شدد الأعور على أهمية دعم المدارس المقدسية وتعزيز صمودها في مواجهة التحديات الماثلة، مشيرا إلى تعرض العديد منها للإغلاق والانتهاكات المتكررة؛ خاصة بما يرتبط بمحاربة المنهاج الوطني وفرض مناهج مزيفة ومحرفة.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لضمان حق الطلبة المقدسيين في نيل التعليم الحر والآمن، والعمل على تلبية جميع الاحتياجات؛ لتعزيز استقرار العملية التعليمية التعلمية في جميع مدارس المحافظة.