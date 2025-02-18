الاحتلال يحتجز شابا من النبي صالح

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا، خلال اقتحامها قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واحتجزت الشاب بهاء محمد حسين التميمي (30 عاما)، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت مبنى المدرسة القديمة، وسط سماع أصوات تحطيم أبوابه، علما أنه فارغ منذ فترة طويلة.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى عارورة وعبوين وأم صفا شمال غرب رام الله، وكفر نعمة غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.