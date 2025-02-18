الأونروا: سنواصل تقديم خدماتنا بالضفة بما فيها القدس رغم اقتحام المؤسسات التعليمية

وطن: أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل تقديم خدماتها رغم عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء في مدارس ومؤسسات تعليمية في القدس.

جاء ذلك في تصريح صدر عن مكتب الإعلام التابع للأونروا في إقليم الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفراد من بلدية الاحتلال بالقدس اقتحمت، كلية التدريب المهني في مخيم قلنديا وأمرت بإخلائها فورًا، ويتواجد فيها 350 طالبًا و70 موظفًا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، كما اقتحمت برفقة موظفين من بلدية الاحتلال بالقدس، بشكل متزامن، مدارس الأونروا في صور باهر وسلوان ووادي الجوز وأمرت بإغلاقها.

وأوضح مكتب إعلام الاونروا بالضفة، أنه رغم الاقتحامات استمر اليوم الدراسي كالمعتاد في مدرستي صور باهر وسلوان، وتم إخلاء مدرسة وادي الجوز لضمان سلامة الطلاب، وهذا انتهاك غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كما أنه يشكل حرمانًا من حق التعليم للأطفال والمتدربين.

وشنت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حملة جماعية ضد أبرز مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شرقي القدس، وذلك بعد حظرها نهائيا نهاية شهر يناير/كانون ثاني الماضي