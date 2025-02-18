البنك الإسلامي العربي يحصل على شهادة (PCI-DSS)

وطن: حصل البنك الإسلامي العربي على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI-DSS) للعام الثاني على التوالي، والتي تُعد واحدة من أهم الشهادات العالمية في مجال حماية بيانات البطاقات المصرفية وتعزيز أمن العمليات المالية الإلكترونية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية لبيانات العملاء، وتقديم خدمات مصرفية رقمية تتسم بالكفاءة والموثوقية. وتعكس هذه الشهادة قدرة البنك على تأمين بيانات العملاء وفق أحدث النظم والتقنيات، مما يعزز ثقة المتعاملين ويعزز من مكانته في القطاع المصرفي.

وتسلم المدير العام للبنك الإسلامي العربي الأستاذ هاني ناصر، الشهادة من قبل المدقق المعتمد من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي السيد ربيع بركات، في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله خلال فعالية خاصة اقيمت لهذا الغرض بحضور طاقم من الإدارة التنفيذية للبنك.

وأكد ناصر أن الحصول على شهادة PCI-DSS للعام الثاني على التوالي يعكس التزام البنك الدائم بتقديم خدمات مالية آمنة ومتطورة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك في التحول الرقمي وتعزيز بيئة مصرفية آمنة ومستدامة. وأشار إلى أن البنك سيواصل الاستثمار في أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز أمن المعلومات وضمان حماية بيانات العملاء، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز من تجربة العملاء.

من جانبه، أعرب بركات عن فخره بالتعاون مع البنك الإسلامي العربي ومساعدته في تحقيق هذا الإنجاز المهم. إن الحصول على هذه الشهادة يتطلب التزامًا صارمًا بأعلى معايير الأمان والامتثال وتطبيق إجراءات صارمة لحماية بيانات الدفع الإلكتروني، بما يشمل تطوير أنظمة آمنة، ومراقبة العمليات، وضمان التوافق مع أحدث معايير الأمان الدولية، وهو ما أظهره البنك بجدارة للعام الثاني على التوالي. هذا الإنجاز يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية موثوقة تضع أمن بيانات عملائها في مقدمة أولوياتها".

وجاء ذلك بعد إجراء عملية تدقيق شاملة من قبل المدققين المعتمدين، حيث شملت التدقيق على مركز البيانات الرئيسي، والموقع البديل، بالإضافة إلى الصرافات الآلية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والموبايل بانك، والبطاقات. وقد أظهرت نتائج التدقيق توافق البنك مع جميع متطلبات ومعايير PCI-DSS، مما يؤكد حرصه على تعزيز أمن المعلومات وتوفير بيئة مصرفية آمنة لعملائه.

ويحرص البنك الإسلامي العربي على مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي من خلال تبني أحدث حلول الأمن السيبراني، وتطبيق أنظمة رقابة متطورة تمنع أي تهديدات محتملة لبيانات العملاء. كما يعمل البنك على تعزيز التوعية الأمنية لدى عملائه لضمان الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الإلكترونية.