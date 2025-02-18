"حماس" تعلن عزمها تسليم 4 جثامين أسرى الخميس و 6 أسرى أحياء السبت

وطن: أعلن القيادي في "حماس" خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة قررت تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الحية أنه سيتم الإفراج عن جثمان الأسير الإسرائيلي بيباس، على أن تفرج إسرائيل يوم السبت عن من يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تسليم بقية الجثامين وفق المتفق عليه في الأسبوع السادس من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في كلمة مصورة "قررنا تسليم 6 من أسرى الاحتلال يوم السبت المقبل".

وتابع الحية " جاهزون للانخراط الفوري بتطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال"