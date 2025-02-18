تشييع جثمان الشهيدة رهف الأشقر في مخيم نور شمس بطولكرم

وطن: شيع عدد محدود من أبناء شعبنا في طولكرم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاما)، في مخيم نور شمس.

واقتصرت مراسم التشييع على ذويها وعدد من المواطنين، بعد وصول جثمانها الطاهر من مستشفى الإسراء التخصصي، إلى مقبرة مخيم نور شمس، حيث تمت الصلاة عليها ومواراتها الثرى.

وكانت الشهيدة رهف قد استُشهدت يوم الأحد التاسع من شباط/فبراير الجاري، متأثرة بإصابتها بانفجار قنبلة وضعها جيش الاحتلال أمام مدخل منزل عائلتها في المخيم، في الوقت الذي أصيب والدها بشظايا في قدمه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها منذ 23 يوما، عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم سيدتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وطفل (7 سنوات).