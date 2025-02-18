الاحتلال يستولي على أرض لشق طريق استيطاني شمال غرب نابلس

وطن: استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قطعة أرض، لشق طريق استيطاني جديد شمال غرب نابلس.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى شمال غرب نابلس محمد عازم، إن قوات الاحتلال سلّمت إخطارا بالاستيلاء على نحو نصف دونم من أراضي سبسطية والناقورة ودير شرف، لصالح شق طريق استيطاني جديد لصالح بؤرة استيطانية رعوية جديدة في المنطقة.

وأضاف أن الأرض المستهدفة تقع في أحواضي رقم 12 من أراضي الناقورة، و14 من أراضي دير شرف، و4 من أراضي سبسطية.

وأشار إلى أن مستوطنين أقاموا هذه البؤرة الاستيطانية منتصف عام 2023، بنصب خيمة لأحد المستوطنين، والآن توسعت وأصبحت تضم عددا من المنازل المتنقلة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد حاول المستوطنون خلال شهر كانون الثاني الماضي، إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت كالتالي: 4 بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة طوباس، و3 بؤر في محافظة نابلس، و3 أخرى في قلقيلية ورام الله وبيت لحم.

فيما استولت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، على ما مجموعه 262 دونماً من أراضي المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.