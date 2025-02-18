شرطة الاحتلال تقتحم مدارس للأونروا في القدس المحتلة

وطن: اقتحمت شرطة الاحتلال ، الثلاثاء، عدة مدارس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في القدس، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال "اقتحمت مدرسة القدس الأساسية في بلدة سلوان واستجوبت إدارتها، ومدرسة الوكالة في حي وادي الجوز، ومعهد قلنديا للتعليم المهني بمخيم قلنديا".

ولم يصدر توضيح عن شرطة الاحتلال بشأن اقتحامها لهذه المدارس. كما لم تعلق الأونروا فورا على هذه الاقتحامات، وما إذا كانت قد تضمنت قرارات من قبل الشرطة .

لكن الاقتحامات جاءت بعد يوم من إصدار مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه إن الأخير "أمر بتطبيق قانون الأونروا الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور".

وأضاف: "لا قيود على تنفيذ توجيه رئيس الوزراء".

ودخل قرار الكنيست حظر الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتخلي الوكالة مقرّها الرئيسي في حي الشيخ جراح نهاية الشهر ذاته.