وزير خارجية الاحتلال: سنبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رام الله - وطن: قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي "عقدنا مساء أمس (الاثنين) اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني. قررنا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. هذا سيحصل هذا الأسبوع". وبموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس، كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في الثالث من فبراير (شباط).

وطالب ساعر، في تصريحات اليوم، بـ"نزع كامل" للسلاح من قطاع غزة، معتبراً أن "حكم حماس في غزة لم يكن تجربة ناجحة" لإسرائيل، بحسب "رويترز".

وأكد أن إسرائيل لن تدعم خطة تتضمن نقل السيطرة المدنية على غزة من حماس للسلطة الفلسطينية، مضيفاً " ندرك أن دولًا عربية تناقش خطة بديلة بشأن غزة".

وتعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك رداً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة، حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها.