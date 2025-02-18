جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل ضياء الدين سباعنة في قباطية

وطن: شيعت جماهير شعبنا بمحافظة جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل ضياء الدين أحمد سباعنة إلى مثواه الأخير في بلدة قباطية جنوب جنين.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد سباعنة وجابوا فيه شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى المسجد، حيث أدوا الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات الغاضبة.

وسار موكب التشييع، الذي انطلق من أمام المركز الصحي في قباطية، تجاه منزل عائلة الشهيد، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، استشهاد الطفل سباعنة (15 عاما)، متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة قباطية، جنوب جنين، قبل نحو أسبوعين.

وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية، قد قصفت مركبة في بلدة قباطية، في الأول من شهر شباط الجاري، ما أدى إلى استشهاد الشابين عبد الهادي علاونة وصالح زكارنة، فيما أصيب الطفل سباعنة بجروح حرجة، ثم أُعلن استشهاده مساء أمس متأثرا بها، كما أصيب والده جراء القصف.

وباستشهاد الطفل سباعنة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 26، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الـ29 على التوالي.